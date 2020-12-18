Muş'ta siber suçlarla mücadele çalışması
18.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:03
Muş'ta siber suçlarla mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.
Muş'ta siber suçlarla mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, siber suçlarla mücadele kapsamında stant kuruldu.
Çarşı merkezinde kurulan stantta polis ekipleri, vatandaşları siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Güvenlik açıklarının büyük zararlara neden olabileceğini aktaran ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım