Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu Muş'un Suluca köyünde serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu.

Muş'un Suluca köyünde serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu.

Merkeze bağlı Suluca köyünde yaşayan 15 yaşındaki Nihat Gündüz, saat 15.30 sularında serinlemek için arkadaşlarıyla sulama göletine girdi.

Bir süre sonra sudan çıkan ve Gündüz'ü görmeyen çocukların bağırması üzerine durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Jandarmanın güvenlik önlemi almasının ardından AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bataklık olduğu değerlendirilen göletin su seviyesinin düşürülmesinin ardından Bitlis'ten gönderilen dalgıç polisler, suyun altında Nihat Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde sinir krizi geçirenlere müdahale etmesinin ardından Gündüz'ün cenazesi, Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA