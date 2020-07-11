Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme

MUŞ'un Varto ilçesinde, dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selde zarar gören tarım arazileri ile bağ ve bahçelerde inceleme yapıldı.

Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme
11.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:11

MUŞ'un Varto ilçesinde, dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selde zarar gören tarım arazileri ile bağ ve bahçelerde inceleme yapıldı.

Varto'da dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Hoşan Deresi taştı. Dereden taşan sular, ilçenin alt kısmındaki bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı, tarım arazileri ile bağ ve bahçeler ise zarar gördü. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, sel mağdurlarını ziyaret ederek, ekili alanlar ile bahçelerde inceleme yaptı. Kızılay olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Yonat, "Gerçekten çok ciddi anlamda hasarın olduğunu görüyoruz. Yaşanan olayı yerinde gördük. Kızılay olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek maddi ve manevi ne gerekirse vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.Ani olarak su seviyesinin yükseldiğini ama sele karşı bir şey yapamadıklarını, suyun yükselmesiyle ev ve tarım arazileri ile bostanların sular altında kaldığını söyleyen Tahsin Tepe ise "Dün akşam yağan yağmurdan dolayı bizim buraları sel vurdu. Bostan olsun, ev olsun, yığınlar ve otlar olsun komple sular altında kaldı. Yağmurdan sonra neye uğradığımızı şaşırdık. Önüne ne aldıysa hepsini getirdi. Öyle bir sel vardı ki kayaları, briketleri, ağaçları önüne alıp geliyordu. Allah'a şükür can kaybımız yok" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi Magazin
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler Yaşam
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Türk İHA'ları bir ülkeyi memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları bir ülkeyi memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Ne yaparsan yap, işini severek yap! İşçiler hem dans etti hem çöp topladı
Ne yaparsan yap, işini severek yap! İşçiler hem dans etti hem çöp topladı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Berat Albayrak Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Davran Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Henry Onyekuru Sofiane Feghouli Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 16:24:00. #1.15#
title