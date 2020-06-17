Muş'ta şeker pancarı işleme kapasitesi günlük 5 bin 500 tona çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta şeker pancarı işleme kapasitesi günlük 5 bin 500 tona çıkarıldı

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yeni yatırımlarla pancar işleme kapasitesini günde 5 bin 500 tona çıkardıklarını söyledi.

Muş'ta şeker pancarı işleme kapasitesi günlük 5 bin 500 tona çıkarıldı
17.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:00

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yeni yatırımlarla pancar işleme kapasitesini günde 5 bin 500 tona çıkardıklarını söyledi.

Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, özelleştirme sonrası fabrikaya 2 yılda 50 milyon liralık yeni yatırım yaptıklarını vurguladı.

500 bin dolar yatırımla yeni şeker kurutma kazanı getirdiklerini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"2019 yılında 35 milyon yatırımla çok sayıda tesis yeniledik. 2020 yılında ise 15 milyon lira yeni yatırımla günlük pancar işleme kapasitesini 3 bin 600 tondan 5 bin 500 tona kadar çıkardık. Kapasiteyi artırıcı, kalite değerlerini yükseltici yatırımlarımız oldu. Çiftçimizin daha rahat pancarını teslim etmek amacıyla bu seneki yeni yatırımlarla yaklaşık 38 yıl sonra fabrikanın pancar işleme kapasitesini artırdık. Sahada ekilen pancarı da iki katına çıkmış olarak göreceğiz. Yani herkesin istediği kadar pancarı kota olarak dağıtmış olacağız."

Fabrikadaki ambalaj ünitesinin tamamen yenilendiğini aktaran Kızılkaya, şöyle dedi:

"Tam hijyenik bir sistemi getirdik. Numune alma sistemlerimizi pancar alma sistemlerimizi tamamen değiştirdik. Oldukça eski olan kantarlarımızı baştan sona kadar değiştirdik. Kristal şeker santrifüjlerini değiştirdik. İlave yatırımlar yaptık. Daha kaliteli ve güzel şeker üretimi, il ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Bu aşamada çiftçilerimiz büyük ölçüde rahatlayacak. Fabrikamızda zaman kaybı önlenmiş olacak."

Yıl içerisinde 1500 çiftçiden 300 bin ton pancar alacaklarını bildiren Kızılkaya, daha modern, bilimsel ve kaliteli üretimi desteklemek ve çeşitlendirmek adına fabrika içerisindeki 220 dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Lara Seda Sayan Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Muş'ta şeker pancarı işleme kapasitesi günlük 5 bin 500 tona çıkarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:09:00. #1.15#
title