Muş'ta şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi, dua edildi

13.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:50

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cuma Namazına müteakip şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi, dualar edildi.



Muş Valisi İlker Gündüzöz ve İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal'ın katılımı ile İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programda kurbanlar kesilerek, şehitler ve görev başındaki güvenlik güçleri için dua edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA