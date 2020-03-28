Muş'ta şeffaf branda ile koronavirüs önlemi Muş ta bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.

Muş ta bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.

Brandaya açtığı küçük pencereden vatandaşların reçetelerini alan eczacılar, ilaçları da aynı yerden vererek fiziksel teması engelliyor.

Eczacı Ali Sönmez, yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Virüse karşı kendilerinin de bir dizi önlem aldıklarını belirten Sönmez, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Evde kalma durumunda olmayan, hasta olan, eczaneye gelmek zorunda kalanlar için böyle bir yöntem geliştirdik. Fiziksel temas kurulmadan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızında bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA