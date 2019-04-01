Muş'ta Seçim Kutlaması

MUŞ(AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Cengiz Altın'ın seçimi kazanması sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yüzde 39,75'ini alarak belediye başkanlığını kazanan Altın'ın seçim bürosu önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla halay çeken ve slogan atan vatandaşlar, Altın'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Toplanan vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Altın, AK Parti olarak seçimden zaferle çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Seçim öncesinde vatandaşlara verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini ve ilçeyi hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını belirten Altın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Kazanın ve bize bırakın' demişti. Bizler kazandık ve onlara bıraktık. Bu seçimi Cengiz Altın değil bütün Malazgirt halkı kazandı. Önümüzdeki süreçte ilçemizdeki tüm sıkıntıları çözmek için çaba göstereceğiz. Malazgirt için elimizden geleni yapmaya, gençlerimiz için yeni iş imkanları açmaya çalışacağız."

Kaynak: AA