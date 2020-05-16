Muş'ta sarı benekli semender bulundu
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Muş'ta sarı benekli semender bulundu

Muş'ta sarı benekli semender bulundu Muş'ta doğa sever bir vatandaş, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.

Muş'ta sarı benekli semender bulundu
16.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:39

Muş'ta sarı benekli semender bulundu

MUŞ - Muş'ta doğa sever bir vatandaş, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.

Muş'ta ikamet eden Hayati Yalvarıcı isimli doğasever vatandaş, evinin bahçesinde sarı benekli semender gördü. Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yalvarıcı, daha sonra Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yaban hayatı konusunda oldukça bilgili tekniker Mestan Hisarksya ile görüşüp fotoğraflarını paylaştı.

Doğasever olduğunu ve yıllardır doğa ile başbaşa olduğunu, doğa yürüyüşleri yaptığını ifade eden Hayati Yalvarıcı isimli vatandaş, "Çocukluğumdan beri hobilerim arasında doğa gezileri ve avcılık var. Bu mübarek Ramazan akşamında iftardan sonra bahçede daha önceden hiç görmediğim bir canlıyla karşılaştım. Önce kertenkele olabileceğini düşündüm ancak çok emin olamadım. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Yaban Hayatı konusunda oldukça bilgili Tekniker Mestan Hisarkaya ile görüştüm ve fotoğraflarını paylaştım. Bana bu hayvanın Türk Semenderi-Lekeli Semender (Salamandra infraimmaculata Mertens,1948) olduğunu ve neslinin tehdit altında olduğunu söyledi. Bende kendisinin bilgilendirmesinden sonra daha önceden Muş'ta hiç görmediğim semender hakkında bilgi sahibi oldum. Daha sonra anı olarak semenderin birkaç fotoğrafını çektim ve semenderi tekrar olması gereken doğaya geriye saldım. Benim için oldukça heyecan verici bir olay oldu. Bu vakite kadar hiç görmediğim bir canlıyla karşılaştım. Ben Muşlu hemşehrilerime olağanüstü doğamıza ve doğanın sahibi olan canlılara sahip çıkıp korumaya davet ediyorum. Muş Doğa Koruma Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir bey, ekibindeki Mestan Hisarkaya bey ve diğer mesai arkadaşlarına ilgileri ve mesai mefhumu gözetmeksizin doğaya sağlamış oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Semenderimiz bu geceyi ait olduğu doğal ortamında sürdürecek. Koruyalım, kollayalım ki yabani canlılar hayatlarını sürdürebilsinler" dedi.

Muş'ta sarı benekli semender bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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