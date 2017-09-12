Muş'ta Sahte Para Operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 800 TL sahte para ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli şahsın 18 adet 100 TL'lik banknot halinde toplam bin 800 TL sahte para ile yakalandıkları belirtildi. Açıklamada, "Şüphelilerden 2'si alınan ifadelerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, diğer 3 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MUŞ