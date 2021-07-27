Muş'ta sahte döviz operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kişi sahte dövizle yakalandı.

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kişi sahte dövizle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda sahte dolar ve avroyu Varto ilçesine getirerek hayvan ve araç ticareti aracılığıyla piyasaya sürmeye çalışan kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte olduğu belirlenen 100 dolarlık 1760 ve 100 avroluk 500 banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş