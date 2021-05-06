Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi
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Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi Muş'un Varto ilçesinde ekipler tarafından yapılan denetimde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan sağlıksız peynir ile süt ürünleri ürettiği tespit edilen 2 işyeri mühürlendi.

Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde ekipler tarafından yapılan denetimde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan sağlıksız peynir ile süt ürünleri ürettiği tespit edilen 2 işyeri mühürlendi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte Varto Gımgım Mahallesinde yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan peynir, süt ürünleri üretimi, mandıra faaliyeti ve aydınlatma ile havalandırması yetersiz, hijyen ve temizlik kurallarına uyulmayan 2 işyerinin tespit edilerek mühürlendiği belirtildi.

Ayrıca işyerlerindeki işçilerin maske, bone, önlük ve eldiven de takmadıkları tespit edilerek 4 bin 500

TL idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi
Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi
Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi
Muş'ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız işyeri mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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