MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
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MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vakalarının artış gösterdiği, Türkiye'nin aşılama oranı en düşük illeri arasında olan Muş'ta sağlık ekipleri, kapı kapı, kahve kahve gezerek aşılama yaptı.

KORONAVİRÜS vakalarının artış gösterdiği, Türkiye'nin aşılama oranı en düşük illeri arasında olan Muş'ta sağlık ekipleri, kapı kapı, kahve kahve gezerek aşılama yaptı. Kale Mahallesi'nde kahvenin bir bölümünü aşı standına çeviren görevliler, kayıt yaptıranları aşıladı. Kahvelerdeki aşı çalışmasından sonra sağlık ekipleriyle apartmanlara giren muhtar Murat Aydın, "Aşı çalışması ayağınıza geldi. Aşı olun, hep birlikte bu salgını yenelim" dedi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın da desteğiyle çok sayıda kişinin aşılarını yaptı.

Türkiye'de aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Muş'ta sağlık ekipleri, aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Kentin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanları, aşılanan kişi sayısının artırılması için yoğun çaba gösteriyor. Özellikle aşı hizmetini halkın ayağına kadar götüren sağlıkçılar, aşı konusunda tereddüt yaşayanları bilgilendirerek, ikna ediyor.

Kale Mahallesi'ne giden sağlık ekipleri de kahveleri gezerek, aşının önemini anlattı. Muhtar Murat Aydın'ın da destek verdiği sağlıkçılar, bir bölümünü aşı standına çevirdikleri kahvede isteyenleri Covid-19'a karşı aşıladı.

MUHTAR, KAPI KAPI GEZİP AŞIYA DAVET ETTİ

Kahvedeki aşı çalışması sonrası sağlık ekipleri, muhtar eşliğinde apartman önlerinde de aşı standı kurdu. Sağlık ekiplerini bir an olsun yalnız bırakmayan muhtar Murat Aydın, tek tek kapıları çalarak, hane halkını aşı olmaya davet etti. Aydın'ın "Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı olmayanlar da bir an önce olsunlar. Bu bir seferberliktir. Aşı kapınıza kadar geldi" sözleri üzerine apartman sakinleri, aşı olabilmek için sıraya girdi. Aydın'ın desteğini alan sağlık ekipleri, çok sayıda kişinin önce kaydını ardından aşılarını yaptı.

'EN KISA SÜREDE AŞILARIMIZI OLMAMIZ LAZIM'

Türkiye genelinde son dönemlerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini hatırlatan sağlık ekibi görevlisi Dr. Ekrem Bayraktar, "Koronavirüs salgını ile mücadele etmemizin tek yolu, kendimizi ve vatandaşlarımızı aşılamaktır. Vatandaşlarımızı aşılamak için bizlerde seferber olmuş durumdayız. İmamlarımızla muhtarlarımızla sağlık çalışanlarımızla birlikte hep beraber vatandaşlarımızı aşılamaya çalışıyoruz. Bu şekilde ancak hastalığın üstesinden gelebiliriz. En kısa sürede aşılarımızı olmamız lazım. Devletimiz zaten şu anda aşılama konusunda tüm imkanları sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Aşı seferberliğine mahalle muhtarı olarak destek olduğunu söyleyen Murat Aydın da "Muş, aşılama oranında en düşük iller arasında. Bu oranı yükseltebilmek için mahallemizde ev ev, hane hane, kapı kapı, kahve kahve dolaştık; aşıya davet ettik. Mahalle sakinleri davetimize icabet etti. Aşılama konusunda devletimiz sağ olsun bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bizler de aşı olunması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalleliyi aşı olmaya teşvik ediyoruz. Sağ olsunlar mahalle sakinlerimizin büyük bir kısmı aşılarını oldu" diye konuştu.

SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR

Kahveleri ve evleri dolaşan sağlık ekiplerinin, aşı hizmetini ayaklarına getirdiklerini kaydeden Agit Özmen de "İlk doz aşımı oldum. Bu salgının bitmesi için sağlık ekipleri gereken her şeyi yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI
MUŞ'TA SAĞLIKÇILAR KAHVELERİ GEZEREK AŞI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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