09.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:00

Muş'ta sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi

MUŞ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik mobil sağlık ekibi, kış mevsiminin zorlu geçtiği kentte, karla kaplı dağları aşıp, hastalara ulaşıyor.

Muş'un Korkut ilçesinin Altınova Beldesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor ve hemşirelerden oluşan 4 kişilik mobil sağlık ekibi, Kaşdibi ile Sarmaşık köylerindeki hastalara ulaşmak için harekete geçti. Sağlık hizmetini halkın ayağına getiren ekipler, ulaşım konusunda zor anlar yaşadı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman yolda mahsur kalan sağlık ekipleri, ulaşıma kapanan köylere İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin öncülüğünde gidebildi. Köylerdeki evleri tek tek dolaşan doktor ile hemşireler, köy halkına tansiyon, gebe kontrol, bebek-çocuk aşıları, kronik hasta takibi ve KETEM tarama hizmetleri sundu.

'HİZMETLERİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Korkut ilçesi Altınova Aile Sağlık Merkezi Doktoru Mustafa Mesut Topdemir, yoğun kış şartlarının hizmetlerini aksatmadığını belirterek, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapalıydı. Bu nedenle İl Özel İdaresi bizlere yardımcı oluyor. Yollarımızı açıyorlar biz de gittiğimiz köylerde sağlık hizmetini veriyoruz. Gebelerin, çocukların bakımlarını, izlenimlerini ve aşılarını yaptık. Yaşlı hastaların kronik hastalıkları izlenimlerini yaptık. Tansiyonlarını ölçüp, şekerlerine kontrol ederek gerekli ilaçlarını verdik. Kronik hastalıkların takibi bizler için çok önemli. Bu anlamda hastaların yoğun kış şartlarına gelip hizmet alamadıklarından, bizler kendilerini ev ev dolaşarak bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'KÖYLERİMİZE DÜZENLİ OLARAK ÇIKIYORUZ'

Korkut ilçesi Altınova Aile Sağlık Merkezi Doktoru Serhat Er ise "Mobil hizmet kapsamında köylere düzenli olarak çıkıyoruz. Köylerde varsa aşıları yapıyoruz. Gittiğimiz köylerde ev ev gezmelerimizde halkla aramızda sosyal bir ilişki doğuruyor. İnsanlar mutlu oluyor, bu hizmetimizden dolayı ve bu da onlarda psikolojik olarak da bir tedaviye olanak sağlamış oluyor. Muş'ta kış şartları çok ağır geçiyor. Mobil hizmet kapsamında çıktığımız zaman İl Özel İdaresiyle beraber koordineli olarak çalışıyoruz. Onlar yolları açıyor biz de sağlık hizmeti veriyoruz" dedi.

'İYİ BİR İLETİŞİM İÇİNDEYİZ'

Çok zor şartlar altında çalışmalarına rağmen memnun olduklarını aktaran Korkut ilçesi Altınova Aile Sağlık Merkezi Hemşiresi Mehtap Şahin Ergün de "Vatandaşla beraber sosyal açıdan gayet iyi bir iletişim içindeyiz. Vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerinden memnun oldukları için biz ayrıca mutluyuz. Yapmış olduğumuz görevden ziyadesiyle memnun olduğumu, mutlu olduğumu belirtmek isterim. Devletime de teşekkür ederim. Her şartta ve her koşulda bizlerin yanında olduğu için" diye konuştu.

Köylülerden biri de "Sağlık hizmeti ayağımıza kadar geliyor. Allah sağlık çalışanlarından razı olsun. Kar, çamur demeden hep yanımızdalar" dedi.

Kaynak: DHA

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