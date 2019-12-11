Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır

11.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:06

Muş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 176 personel ve 47 ambulansla kış hazırlıklarını tamamladı.

Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Bülent Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını söyledi.

Kentte 176 personel ve 47 ambulansla kış hazırlıkları yapıldığını anlatan Şener, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarında dağlarda mahsur kalmalara ve kaybolmalara müdahalede bulunacak ekiplerimiz hazır. Muş'ta ulaşamadığımız nokta neredeyse yok. Ambulanslarımızla ulaşımda sıkıntılı yerlere ise UMKE araçlarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. UMKE ekiplerimiz hem sahip oldukları araçlarla hem de ekipmanlarla hem yer tespitinde hem de ulaşımda sıkıntı yaşamıyorlar."

Kaynak: AA