Sağlık ekipleri Muş'ta karlı yolları yayan aşarak CoronaVac aşısı yaptı
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Sağlık ekipleri Muş'ta karlı yolları yayan aşarak CoronaVac aşısı yaptı

30.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:25

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 80 yaş ve üzerindeki kişilere ulaşarak CoronaVac aşısı yapıyor.

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 80 yaş ve üzerindeki kişilere ulaşarak CoronaVac aşısı yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Serinova beldesine bağlı Aydıngün Mezrası'nda yaşayan 88 yaşındaki Saadet Tuncel'i aşılamak için harekete geçti.

Yoldaki kar nedeniyle araçlarla ilerleyemeyen sağlık ekipleri, fırtına, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen karlı yolda 2 kilometre yürüyerek mezraya ulaştı.

Buradaki Tuncel'in evine geçen ekipler, aşı yapıp biraz ısındıktan sonra tekrar aynı yolu yürüyerek araçların bulunduğu bölgeye indi. Ekipler, kırsaldaki 80 yaş ve üstü vatandaşları aşılama çalışmalarını her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürüyor.

Aşı ekibinde yer alan Dr. Mürsel Serçek, gazetecilere, kırsalda aşı çalışması yürüttükleri sırada aracın kar nedeniyle yolda kaldığını ve yolun belli bir kısmını yayan yürüdüklerini söyledi.

Zorlu yolu tamamlayarak aşıyı yaptıklarını ifade eden Serçek, evde ısındıktan sonra yine aynı yolu döndüklerini belirtti.

"Yaklaşık 2 kilometre yolu dondurucu soğukta yürüdük"

Anestezi teknikeri Hatice Yılmazer de 80 yaş ve üzeri vatandaşlara aşılarını yapmak için görevlendirildiğini anlattı.

Aşı olan kişilerde erken reaksiyon gelişmesine müdahale etmek için ekipte bulunduklarını dile getiren Yılmazer, "Buraya çok zor şartlar altında geldik. Dışarıda tipi ve fırtına var. Çok zorlandık. Sağlık çalışanları olarak kendimizden ve ailemizden çok fazla ödün verdik ve gecemizi gündüzümüze kattık. Yaklaşık 2 kilometre yolu dondurucu soğukta yürüdük. Sonuç olarak hastamıza ulaştık ve mutluyum. Bu yolu tekrar yürüyerek geri döneceğiz ama önemli olan vatandaşlara bu hizmetin vermek." diye konuştu.

Muş Kovid-19 Aşı Koordinatörü Dr. Muhammed Sena Asan ise Toplum Sağlık Merkezi'nde aşıda 8 ekibin görev yaptığını aktardı.

Ekiplerin zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yaptığını vurgulayan Asan, "Malum memleketimizin iklim şartlarından dolayı bazen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu zorluklar bizim bu işi yapmamıza engel değil. Birine gidip sağlık hizmeti sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri Muş'ta karlı yolları yayan aşarak CoronaVac aşısı yaptı
Sağlık ekipleri Muş'ta karlı yolları yayan aşarak CoronaVac aşısı yaptı
Sağlık ekipleri Muş'ta karlı yolları yayan aşarak CoronaVac aşısı yaptı
Sağlık ekipleri Muş'ta karlı yolları yayan aşarak CoronaVac aşısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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