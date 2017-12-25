Muş'ta Resmi Belgede Sahtecilik

Muş'ta, sürücü belgesi için yapılan sınavda başkasının yerine sınava girmeye çalışan 21 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince resmi belgede sahtecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan "Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavında" başkasının yerine sınava girmeye çalışan 21 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı.