Muş'ta Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı Muş'ta, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı.

Muş'ta, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bayramın ilk gününde kentin birçok noktasında denetimlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İzin kağıdı bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası uyguladı.

Meydan ve sokaklarda polis ekipleri, belediye çalışanlarının dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

Kaynak: AA