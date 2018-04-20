Muş'ta PTT'den Mobil Hizmet

PTT, Muş'ta mobil araçta hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan Vali Aziz Yıldırım, her şeyin vatandaş odaklı olması gerektiğini söyledi.

Eskiden posta güvercinleri olduğunu anlatan Yıldırım, "Sonrasında sabit posta merkezleri açıldı ve bu posta merkezleri arasında kargo araçları her zaman yollarda görürdük. Ama bugün artık daha hisli bir hale geldi. Bir taraftan iletişim o kadar geliştik artık kendimiz cep telefonlarıyla iletişimler çok rahatlıkla sağlıyoruz." dedi.

PTT Başmüdürü Fahri Ocak ise mobil araçların vatandaşın talep ve beklentileri doğrultusunda hizmeti yerinde sunma anlayışıyla faaliyete geçtiğini ifade etti.

Ocak, "Mobil araçlar, şubelerin olmadığı acil ihtiyaç duyulan mahallerde, doğal afet durumlarında, fuar, açılış, kongre ve toplantı alanlarında, şehir merkezinden uzak sanayi kuruluşların bölgesinde, belde ve köylerde daha hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşlara hizmet sunacaktır." diye konuştu.