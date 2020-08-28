Muş'ta protez bacak içerisindeki uyuşturucu madde ele geçirildi
Muş'ta protez bacak içerisindeki uyuşturucu madde ele geçirildiMUŞ'ta, bir şahsın protez bacağının içerisinde zulalanmış vaziyette 47,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
28.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:32
Muş'ta protez bacak içerisindeki uyuşturucu madde ele geçirildi
MUŞ'ta, bir şahsın protez bacağının içerisinde zulalanmış vaziyette 47,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın protez bacağında uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İsmi açıklanmayan şahsın üzerinde arama yapan polisler, protez bacağının içerisinde zulalanmış vaziyette 47,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adliyede tutuklanrdı.
Kaynak: DHA