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Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, okul çıkışında öğrencilerle kar topu oynadı.

MUŞ (AA) - Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, okul çıkışında öğrencilerle kar topu oynadı.

Merkeze bağlı Türk Telekom İlkokulu bahçesinde kar topu oynayan çocuklara eşlik eden polis ekipleri, öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

6. sınıf öğrencisi Betül Zelal Sever, gazetecilere, okul çıkışında kar yağışını fırsat bilerek arkadaşlarıyla oyun oynadıklarını söyledi.

Polis ağabey ve ablalarının da kendilerine eşlik ettiğini belirten Sever, "Çok eğlendik. Polislerle kar topu oynamak benim için ayrı bir zevk oldu. Hayatımın en güzel kış günüydü diyebilirim. Çok mutlu oldum." dedi.

5. sınıf öğrencisi Asi Neva Tura da çok eğlendiklerini belirterek "Okul çıkışında polisler geldi ve onlarla kar topu savaşı yaptık. Okulumuzun bahçesi geniş olduğu için çok eğlendik. Kışın tadını bu kadar çıkardığımı hatırlamıyorum. Mükemmel bir gündü." diye konuştu.

Diğer öğrenciler de polisler sayesinde eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

Polisler okul çıkışında çocuklarla kar topu oynadı

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AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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