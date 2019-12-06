Muş'ta polis ekiplerine yeni motosikletleri teslim edildi
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Muş'ta polis ekiplerine yeni motosikletleri teslim edildi

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan yunus timine yeni motosikletleri teslim edildi.

06.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:10
Muş'ta polis ekiplerine yeni motosikletleri teslim edildi

'ta Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan yunus timine yeni motosikletleri teslim edildi.

Valilik binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, ekiplerine 3 motosiklet teslim ettiklerini söyledi.

Yunus timinin suç ve suçlularla mücadele ettiğini anımsatan Gündüzöz, "İlimizin asayişinde son derece iyi bir noktadayız. Yunuslarımız ilimizin asayişinde polis ekiplerimize güç katacak." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve polis ekipleri katıldı.

Kaynak: AA
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