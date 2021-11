PÖH'ten nefes kesen tatbikat

MUŞ (İHA) - Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Polis Özel Harekat timleri tarafından meskun mahal operasyonları kapsamında terör unsurlarına karşı nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Karaağaç Beldesi kırsalında düzenlenen tatbikatta polis ekipleri, meskun mahalde eylem hazırlığında olan bir teröriste karşı operasyon düzenledi. Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylem hazırlığındaki terörist sağ olarak ele geçirildi. Teröristin saklandığı evden çıkarıldığı sırada polislere karşı taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe cevap veren polis, taciz ateşini geri püskürttü.

Başarıyla tamamlanan tatbikat sonunda, keskin nişancı polis tarafından 280 metredeki hedef tam isabetle vurularak Türk Bayrağı açılırken, tatbikata katılan Özel Harekat Polisleri, başarılarını dağın zirvesinde açtıkları "Muş Polis Özel Harekat" yazılı pankartla kutladı.

Tatbikatı izleyen Muş Valisi İlker Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve jandarma teşkilatının 24 saat hizmet esasına göre çalıştığını söyledi. Polis ve jandarmanın asayişin temini için, terör olaylarına karşı durmak için sürekli teyakkuz altında ve eğitimlerini yenileyen, yaşayan birlikler olarak varlıklarını sürdürmek zorunda olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Bu yüzden zaman zaman hem polisimiz hem jandarmamız böyle tatbikatlar yapmakta. Bugün hem arazi hem meskun mahal bir arada karma bir terörist eyleme karşı operasyon mizanseniyle tatbikat yapıldı. Arkadaşlarımızın eğitimlerini gözden geçirmeleri, gerçeğine çok yakın bu olaylarda tekrar tekrar tecrübe kazanmalarını sağlayan önemli bir uygulama. Burada tatbikatlarını yine kardeş kuruluş jandarma teşkilatımız ile birlikte izledik. Artık jandarma, emniyet bir arada, koordinasyon içerisinde faaliyet göstermektedir. Hem istihbarat paylaşımı hem çeşitli tatbikatları da bir arada yapabilmektedir. Bu bize büyük bir avantaj sağlamakta. Bugün burada özel harekatçıların gerçek hayatta olduğu gibi gerçeğine çok yakın bir operasyonel faaliyetini izlemekten gurur duyduk, mutluluk duyduk. Keskin nişancımızın uzaktan balonu vurup, Türk Bayrağını meydana çıkarması da ayrı bir gurur verici hareketti" dedi.

"Şenyayla'ya artık pikniğe gideceğiz"

Bölgede terörist unsurlarının kalmadığına dikkati çeken Vali Gündüzöz, "Gelirlerse de kafalarını böcek gibi ezeceğiz. Türkiye'de terör sayısı son derece mahdut sınırlara indi. Dolayısıyla artık fareler gibi kaçıyorlar. Bölgemiz gerçekten bir huzur beldesi, huzur ili. Bu açıdan jandarmamız ve polisimiz, iç güvenlik unsurlarımız, koruyucularımızla birlikte jandarmanın emrinde bu terörden tamamen arındırmış durumdayız. Tabi biz devlet olarak her zaman, her koşulda hazır olmak durumundayız. Çünkü hainler her zaman çeşitli hesaplar içerisinde olabilirler. O yüzden de şimdi bu tatbikatlar, bunun gibi eğitimler bizim için önemli. Artık bu bölgede terör yok. Terörün adı yok. Şenyayla da dahil, Şenyayla'ya artık pikniğe gideceğiz" diye konuştu.

Tatbikatı izlemeye İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, il emniyet müdür yardımcıları, polis ve askerler katıldı. - MUŞ