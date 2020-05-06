Muş'ta 'plazma' tedavisinin uygulandığı ilk hasta, taburcu oldu

MUŞ Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisinde ilk kez 'immün plazma' nakli uygulanan hasta Veli Karabulut (40), taburcu edildi.

MUŞ Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisinde ilk kez 'immün plazma' nakli uygulanan hasta Veli Karabulut (40), taburcu edildi. Plazma nakliyle iyileşen Karabulut, kendisinin de immün plazma bağışlayacağını söyledi.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde rahatsızlanan Veli Karabulut, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karabulut'un durumu ağırlaşınca Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Tedavisi devam eden Karabulut'a, immün plazma nakli yapıldı.

Muş'ta plazma tedavisinin uygulandığı ilk hasta olan Karabulut'un yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı. Hastalığı yendiği belirlenen Karabulut, 11 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.'HIZLI BİR İYİLEŞME GÖRDÜK'Karabulut'a uygulanan tedaviyle ilgili bilgi veren Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Cihan Büyüksütçü, "Hastamız bize gelmeden önce ciddi nefes darlığı, ateş ve öksürüğüyle birlikte kliniği seyretmekteydi. Biz güncel tedavileri uyguladık ama yedinci gününde tedavilerin bir üst basamağa çıkması gerektiğini öngörerekten hastanemizin tedavi takip biriminin koordinasyonuyla birlikte hastada plazma tedavisi uygun olabileceğini, hastanın fayda görebileceğine inandık ve nitekim üç gün önce hastaya tedavi verdikten sonra hızlı bir iyileşme gördük" dedi.'ONLARI DA PLAZMA BAĞIŞINA YÖNLENDİRMEYİ BEKLİYORUZ'Plazma nakli uyguladıkları 4 hastadan birini taburcu etmeyi başardıklarını söyleyen Büyüksükcü, iyileşen hastaların plazma bağışında bulunmalarını istedi. Büyüksütçü, "Burada en önemli nokta iyileşmesini tamamlayan hastaların 14 gün geçtikten sonra benzer şekilde diğer hastaların tedavisine yardımcı olabilmek amacıyla onları plazma bağışına yönlendirmeyi de bekliyoruz. Bu konuda uygun hastaların, kimin plazma donör olabileceğine kanaat getirip, gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Bundan sonra da benzer tedavilere devam edeceğiz" diye konuştu.

Tedavisi sonucunda yeniden sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu olan Veli Karabulut ise tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kendisinin ihtiyaç duyulduğu halde bağışçı olabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA