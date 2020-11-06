Muş'ta piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı
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Muş'ta piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı

06.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:18
Muş'ta piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Muş'ta parada sahtecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta parada sahtecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce parada sahtecilik suçuyla ilgili operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 bin lira değerinde sahta para ele geçirildiği, 2

şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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