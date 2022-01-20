Muş'ta patlayan şebekeden sızan su, buz kulesine dönüştü - Haberler
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Muş'ta patlayan şebekeden sızan su, buz kulesine dönüştü

Muş'ta patlayan şebekeden sızan su, buz kulesine dönüştü
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle patlayan şebekeden sızan su, buz kulesine dönüştü.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle patlayan şebekeden sızan su, buz kulesine dönüştü.

Malazgirt'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede gölet ve akarsular dondu.

Danişmanetgazi Mahallesi'nde patlayan şebekeden sızan su, ağaçlara sıçrayarak adeta buzdan kule oluşturdu.

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

Malazgirt, kar, Muş, su, Güncel, Haber

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