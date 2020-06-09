Muş'ta park ve refüjler çiçeklerle renklendiriliyor
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Muş'ta park ve refüjler çiçeklerle renklendiriliyor

Muş Belediyesi ekipleri, kentteki park ve refüjleri rengarenk çiçeklerle süslüyor.

Muş'ta park ve refüjler çiçeklerle renklendiriliyor
09.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:28

Muş Belediyesi ekipleri, kentteki park ve refüjleri rengarenk çiçeklerle süslüyor.

Çalışmaları inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, havaların ısınmasıyla refüjler ile parklara, mevsimlik süs çiçeği ekip çimlendirdiklerini söyledi.

Bütün yeşil alanlara çiçek ekerek renklendireceklerini belirten Asya, şöyle konuştu:

"Cadde, park ve yeşil alanlara süs çiçeği ekmeyi planlıyoruz. Amacımız Muş'a iyi görünüm kazandırmak. Bu yıl koronavirüs nedeniyle geciken işleri tamamlamak için şehrin dört bir yerinde çalışmalarımızı başlattık. Bunun dışında bazı mahallelerimizde yol açma ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan tüm parkları, 1 Haziran'dan itibaren halkın hizmetine açtıklarını dile getiren Asya, parklardaki eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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