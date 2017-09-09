Muş'ta Özel Güvenlik Görevlisinin 5 Kişiyi Öldürmesi - Zanlı Tutuklandı

Muş'ta oğlu, eşi, yengesi, kız kardeşi ve amcasının gelinini öldüren Mehmetcan Aykan tutuklandı.



Güvenlik güçlerince Karaağaçlı beldesinde yakalanan özel güvenlik görevlisi Aykan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muş Devlet Hastanesine götürüldü.



Burada güvenlik gerekçesiyle sağlık kontrolü zırhlı araçta yapılan Aykan, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi savcılığınca ifadesi alınan Aykan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.