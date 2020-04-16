MUŞ'TA OVALARDA BAHAR, YÜKSEKLER KIŞ MUŞ ovasındaki köylerde bahar havası, güneyinde bulunan 2500 rakımla Kurtik Dağı çevresindeki köylerde ise kış yaşanıyor.

MUŞ ovasındaki köylerde bahar havası, güneyinde bulunan 2500 rakımla Kurtik Dağı çevresindeki köylerde ise kış yaşanıyor.

Nisan ayının yaşandığı günlerde, Ova köylerinde çiftçiler, tarlalarda ekinlerini ekmeye hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Kurtiğ Dağı bölgesindeki köylerde ise hala kıştan kalma günler yaşanıyor. Üçevler köyünde yaşayanlar, Kasım ayından beri bölgelerinin karın eksik olmadığını belirtti. Ova köylerinde çiftçilerin, ekinlerini ekmeye başlarken kendi köylerinde ise 20 santim kar olduğunu söylediler.

Köylerine hala baharın gelmediğini belirten Hamdi Subaşı, "6 aydan beri köyümüz kar altında. Köyümüzde rakımdan dolayı kar henüz erimedi. Ova köylerinde hayvan sahipleri hayvanları meralarda otlarırken, biz hayvanlarımıza kar üzerinde yem veriyoruz. Yemlerimiz tükenmek üzere. Bir an önce bize de bahar gelsin istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA