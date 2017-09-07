Muş'ta Otomobilin Çarptığı Eşek Tedaviye Alındı

Muş'ta otomobilin çarptığı eşek, belediye ekiplerince tedavi için hayvan barınağına götürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Muş-Kulp karayolu Suvaran köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, eşeğe çarptı.



Karayolunda yerde yaralı halde yatan eşeğin yavrusu, annesinin başından bir süre ayrılmadı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi ekipleri, yaralı eşeğe ilk müdahaleyi yaptı.



Daha sonra iş makinesiyle kamyona yüklenen ve belediyenin hayvan barınağına götürülen eşek, veterinerlerce tedaviye alındı.