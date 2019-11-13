Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı
Haberler » Güncel » Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı - Haber

Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

13.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:06
Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

'un ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muş - Bulanık kara yolundaki köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 YB 8360 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan Şerif ve Kadir Yeşilkaya, Sinan Kargın ve İmdat Coşkun yaralandı.

Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et