Muş'ta Otobüsle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 30 Yaralı

Muş'ta, otobüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 EV 061 plakalı Best Van şirketine ait yolcu otobüsü, Muş- Bingöl Karayolu'nun 35'inci kilometresinde, karşı yönden gelen Aras Kargo'ya ait 06 YA 7170 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.