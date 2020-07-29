Muş'ta ortak kullanım alanları dezenfekte edildi Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu yaşam ve kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu yaşam ve kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin her gün programlı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sık sık temizleyerek gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Asya, şunları aktardı:

"Muş Belediyesi olarak normalleşme sürecinde de koronavirüsle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, düzenli olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yapıyor. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerine daha fazla dikkat etmelerini rica ediyoruz. Alışverişlerde aşırı yoğunluk oluşturulmamasını bekliyoruz. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak herhangi bir sorunla karşılaşılmamasını umut ediyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz."

Kaynak: AA