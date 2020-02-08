Muş'ta olumsuz hava koşulları etkili oluyor

08.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:14

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, vatandaşlar da caddelerde yürümekte zorlandı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı kapalı köy yollarının açılması için sürdürdüğü çalışmalara tipi ve fırtına nedeniyle ara vermek zorunda kaldı.

Tipi ve fırtına nedeniyle aracını trafiğe çıkaramadığını belirten Mehmet Fatih Işık, olumsuz hava koşullarının kentte hayatı durma noktasına getirdiğini söyledi.

Toplu taşıma araçlarını kullandıklarını aktaran Işık, son günlerde kente çok kar yağdığını dile getirdi.

Kaynak: AA