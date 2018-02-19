Muş'ta Okuma Yazma Seferberliği Toplantısı

Muş'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında toplantı düzenlendi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada- okuma yazma seferberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütüldüğünü belirtti.

"Okuma yazma bilmeyen kalmasın. Onun için böyle bir faaliyeti Muş'ta başlattık." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Okur yazarlık seferberliği resmi olarak 5 Mart'ta başlayacak ama biz şimdiden kurslarımızı açtık. Okuma yazma kampanyasına katılım yüksek olsun. Bugünün dünyasında okuma yazma bilmemek insanları bir adım geride bırakıyor. Okuma yazma bilmeyenler dünyanın neresine giderse gitsin sıkıntısı çekiyor. İstiyoruz ki insanımız hiçbir şekilde sıkıntı çekmesin, okuma ve yazmayı en güzel şekilde bilsin."

Toplantıya, Belediye Başkanı Feyat Asya, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Abdulbari Aksoy, Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş Kızılay Şube Başkanı Cengiz Koç, muhtarlar, kanaat önderleri ve paydaş kurum müdürleri katıldı.