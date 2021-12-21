Muş'ta okuma yazma öğrenen engelli kız, şiir kitabı yazdı

MUŞ (AA) - Muş'un Altınova beldesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu ayağı felç olan 33 yaşındaki engelli Evindar Sayılgan, "Bayram Şekeri" isimli şiir kitabı yazdı.

Rahatsızlığından dolayı okula gidemeyen ve çevresinden aldığı destekle okuma yazmayı öğrenen Sayılgan, şiir kitabı yazarak hayalini gerçekleştirdi.

Sayılgan, gazetecilere, ikinci şiir kitabını çıkarmak için çalışmaya başladığını söyledi.

Arkadaşları sayesinde şiir yazma yeteneğini keşfettiğini anlatan Sayılgan, "Zamanla yazdıklarımı çevremdekilere okudum, ağabeyime gösterdim. Bir öğretmenle tanıştım. Şiirlere baktı ve 'kitap çıkartalım' dedi. Farklı antolojilerde şiirlerim yayınlandı. Şu anda ikinci çıkaracağım kitabımı yazmaya devam ediyorum. Yazmak benim için tutunacak bir dal. Yazmadığım zaman bir yanım eksik kalıyor. Kendimi ifade edebiliyorum. Engelli kardeşlerimiz pes etmesinler. Her insanın yapabileceği bir şey vardır. Ben şiir yazdıysam bir başkası resim yapar, diğeri oyunculuk yapar."

Yazarak birçok şeyi başardığını ifade eden Sayılgan, "Eğer şiir yazmasaydım dört duvar arasında belki hiç kimsenin benden haberi olmayacaktı. Yazılarımı ilk başta kağıda döküyordum. Ağabeyim bunu fark edince bana bilgisayar aldı ve kullanmasını öğretti. Şu an yazılarımı bilgisayarda yazıyorum." dedi.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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