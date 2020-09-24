Muş'ta "Okulum Temiz Projesi" kapsamında 5 okula belge verildi

Muş'ta "Okulum Temiz Projesi" kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen 5 okula temizlik belgesi verildi.

Muş'ta "Okulum Temiz Projesi" kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen 5 okula temizlik belgesi verildi.

Okul müdürlerine belgelerini teslim eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin sağlık ve güven ortamında yüz yüze eğitim gerçekleştirebilmeleri için Muş'ta koşulları yerine getiren 5 okulun hem temizlik belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ilk gününden itibaren okullarda bir çok önlemin alındığını belirten Kıvanç, "Temizlik belgesi almaya hak kazanan müdürlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu okullarımız diğerlerine örnek olacak ve en kısa zamanda diğer okullarımız da belgelerini alacak. Şu anda kadar 107 okulumuz müracaat etti. Geri kalan okullarımıza da destek olacağız. İlimizdeki bütün okullarımıza bu belgeyi kazandıracağız." diye konuştu.

Temizlik belgesi alan merkeze bağlı Üçdere İlkokulu Müdürü Medeni Baran, Kovid-19 nedeniyle öğrencilerin uzun süre eğitimden uzak kaldığını aktardı.

Öğretmenlerle sınıfları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Baran, "Okulumuzda sokaktan daha az risk var. Okullar çok güvenli şu anda, sınıflarımız eğitim ve öğretime hazır. Biz okullarımızın açılmasını bekliyoruz. Sürekli velilerimizi bilinçlendiriyoruz. Sadece Kovid-19 nedeniyle değil, sürekli okulumuzda temiz ve hijyen koşullarını uyguladık. Bu açıdan en iyi beslenen okul belgesi ve temizlik belgesi aldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım