Muş'ta öğretmenler için materyal hazırlama destek noktası açıldı

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce, köylerde görev yapan öğretmenler için materyal hazırlama basım destek noktası açıldı.

Atatürk İlkokulunda tahsis edilen bir sınıfta kurulan destek noktasının açılışına katılan Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, öğretmenler arasında yardımlaşmayı tesis etmeyi çok önemsediklerini söyledi.

Muş'ta açılan destek noktasının, Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Yazıcı, "Öğretmenlerimiz buradan çıktılarını alıp eğitime destek olacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise Araştırma ve Geliştirme Birimi personelinin fikriyle projenin uygulandığını kaydetti.

Köylerde görev yapan öğretmenlerin hazırdladıkları materyallerin öğrencilere ulaştırılmasında kolaylık sağlamak amacıyla destek noktasının açıldığını ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bazı köy okullarımızda bilgisayar, bazılarında internet yok. Yani dezavantajlı durumdaki köy öğretmenlerimiz şehir merkezine geldiklerinde öğrencileri için her türlü materyali hazırlayabileceği ortamı oluşturduk. Daha önceden öğretmenlerimiz sıkıntı yaşıyordu. Bundan sonra öğretmenlerimiz istedikleri zaman burada ücret ödemeden öğrencilerine materyal hazırlayarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacaklardır. Aynı mekanda bir kütüphane de oluşturduk. Öğretmenlerimiz öğrencileri için kitap değişimi yapabilecek. Bu anlamda çocuklarımıza daha fazla kitap okuma imkanı sağlayacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım