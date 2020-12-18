Muş'ta öğrencilere eğitim desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muş'ta öğrencilere eğitim desteği

18.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:28
Muş'ta öğrencilere eğitim desteği

Muş'ta Mili Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim sürecine destek olmak amacıyla öğrencilere fasikül dağıtıldı.

Muş'ta Mili Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim sürecine destek olmak amacıyla öğrencilere fasikül dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan örnek sorular İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap haline getirildi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberindekiler, evinde tablet ve interneti olmayan öğrencileri ziyaret ederek soru kitapları dağıttı.

Kıvanç, yaptığı açıklamada, kırsalda yaşayan ve EBA'ya erişim imkanı olmayan öğrencilere fasikül dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Fasiküllerle öğrencilerin eğitimine destek vermeye çalıştıklarını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi bulunmayan dezavantajlı kırsal köylerimizdeki 8. sınıf öğrencilerimize yönelik hazırlanan soru fasiküllerini bastık. Sayısal ve sözel olarak bastığımız kitapları köy köy dolaşarak öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu amaçla eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Öykü Çelik Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Neymar Erol Bulut Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kredi Karar Ankara Üniversiteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta öğrencilere eğitim desteği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:38:04. #1.15#
title