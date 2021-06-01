Muş'ta öğrenciler okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı
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Muş'ta öğrenciler okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı

Muş'ta öğrenciler okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş'taki ilkokullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime başlandı.

Muş'taki ilkokullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime başlandı.

Uzun süre sonra maske, mesafe kuralına uyarak okula giden öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ders başı yaptı.

Okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kepenek Köyü İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını diledi.

Okul bahçelerinin öğrencilerle renklendiğini, bunun sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"Çocuklarının seslerini dersliklerimizde ve koridorlarımızda tekrar duymamız, onlarla birlikte bahçede oyunlar oynamamız bizi mutlu etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılında koronavirüsten kurtulmayı ümit ediyoruz. Bu sürecin çok faydalı olacağına inanıyorum. Çocuklarımızın eğitim öğretim süreci uzaktan eğitim sistemiyle devam ediyordu. Eksik kalan kazanımlarını tamamlamaya çalışacağız. İnşallah toparlarız ve eğitim-öğretim yılını son derece verimli bir şekilde kapatırız. Okullarımızdaki maske ve temizlik malzemelerinin alımı konusunda bakanlığımız son derece duyarlı davranıyor. Biz de gerekli önlemleri aldık."

Muş'ta öğrenciler okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı
Muş'ta öğrenciler okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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