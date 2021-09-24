Muş'ta öğrenciler barınma sorunu yaşamayacak - Haberler
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Muş'ta öğrenciler barınma sorunu yaşamayacak

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta öğrenciler barınma sorunu yaşamayacak

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilerin barınma sorunu yaşamayacağını belirtti.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilerin barınma sorunu yaşamayacağını belirtti.

Başkan Asya, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını, onların sıkıntılarını gidermek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Asya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğrenciler, yarınlarımızı aydınlatacak olan değerlerimizdir. Onların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için bizler tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. 18 Ekim itibari ile Muş Alparslan Üniversitemizde yüz yüze eğitimler başlıyor. Gençlik Spor Bakanlığımızca, öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayan modern yurtlar ilimizde yapıldı. Şu an itibari ile ilimizde barınma ve yurt problemi yok. Valimiz Sayın İlker Gündüzöz ile yaptığımız görüşmede yurtlarda halen bin kişilik boş yer bulunmakta. Üniversite eğitimi için evlatlarını ilimize gönderen ailelerimiz gönüllerini ferah tutsunlar. Bizler öğrencilerimizin rahatı ve huzuru için gerekeni yaparız. Onlar bizim emanetimizdir, gerekirse evlerimizde ağırlarız."

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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