Muş'ta öğrenci, şehit ailesi ve gazilere iftar

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bin kız öğrenci, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.

Kredi ve Yurtlar Müştakbaba Kız Yurdu Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftar, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, ilim yuvasındaki öğrenciler, şehit ailesi ve gazilerle iftar yaptıklarını söyledi.

"En güzel sofra şehit ailesi, gazi ile talebelerin olduğu sofradır." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"1987 yılında bizler de sizler gibi böyle sıralarda okumak için memleketimizden çıktık ve İstanbul'a gittim. İstanbul'da okudum ve yurtlarda kaldım. İstanbul'da o zaman şimdiki yurtlar gibi çok iyi değildi. Yurtlarda 24 kişi aynı odada kaldığımız da oluyordu. Biraz daha şanslı öğrencilerdendim, dört kişilik bir odaya düşmüştüm. Yemekler şimdiki gibi pekiyi değildi. Şimdi ise geldiğimiz noktada çok şükür öğrenci kardeşlerimiz daha güzel yurtlarda daha güzel odalarda kalıyorlar. Daha iyi beslenme imkanlarına sahipler."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de iftar programına katılan Vali Gündüzöz, şehit ailesi ve gazilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Damla Sanat ve Kültür Merkezi Derneği tarafından ortaoyunu "Meddah" sahnelendi.

İftara İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Müftüsü Alettin Bozkurt, şehit ailesi ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA