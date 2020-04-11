Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor Muş'ta kar nedeniyle kapalı olan Üçevler grup köy yolunda, çalışma başlatıldı.

Muş'ta kar nedeniyle kapalı olan Üçevler grup köy yolunda, çalışma başlatıldı.

Kentte 2 bin 700 rakımlı bölgedeki Üçevler grup köy yolunda, ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını anlattı.

Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Yentür, "Çetin geçen kış mevsimi, alternatif yolun geç açılmasına sebep oldu. 4 iş makinesi ile bir haftalık çalışma neticesinde bölgenin yol açma çalışmalarını tamamlayacağız" dedi.

İş makinesi operatörü Celal Tümer de rüzgar ve tipiden sertleşen karları temizlerken oldukça zorlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA