Muş'ta nehre giren genç boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta nehre giren genç boğuldu

04.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:39
Muş'ta nehre giren genç boğuldu

Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.

Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.

Kent merkezinden, 45 kilometre mesafede bulunan Akkonak köyü yakınlarındaki nehre gelen 20 yaşındaki Celal Çiftçi, serinlemek için suya girdi.

Çiftçi'nin sudan çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelerek çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, gencin cansız bedenini nehirden çıkardı.

Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Sak Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Ryan Babel Eddie Newton Gökhan Gönül Fırat Aydınus
Daha Fazla İşgal Azerbaycan Sosyal Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta nehre giren genç boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 18:43:15. #1.15#
title