Muş'ta nehre giren genç boğuldu
04.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:39
Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.
Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.
Kent merkezinden, 45 kilometre mesafede bulunan Akkonak köyü yakınlarındaki nehre gelen 20 yaşındaki Celal Çiftçi, serinlemek için suya girdi.
Çiftçi'nin sudan çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelerek çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, gencin cansız bedenini nehirden çıkardı.
Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım