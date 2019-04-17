Muş'ta "Nebi'nin Ayak İzleri" Konferansı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) düzenlenen "Nebi'nin Ayak İzleri" konferansına katıldı.

MŞÜ Malazgirt 1071 Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Rektör Hatipoğlu, herkesin Hz. Muhammed'i tanıyıp örnek alması gerektiğini söyledi.

Dünyanın gördüğü ve görebileceği en büyük liderin Hz. Muhammed olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Onun hayatından dersler almak durumundayız. Biz ona peygamber olduğu için iman ettik. Onun göz yaşı gözyaşımız, tebessümü tebessümümüz, sevdiği sevdiğimiz, sevmediği sevmediğimizdir. Hiçbir Müslüman Kur'an'dan rahatsız olamaz. Kur'an başımızın tacı." dedi.

Programa MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA