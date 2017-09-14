Muş'ta "Narko Sokak" Uygulaması

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "narko sokak" uygulaması yapıldı.



Uygulamada 246 personelden oluşan 42 ekip, dedektör köpekle 8 bölgede arama yaptı. Şüphelilerin üst aramasının yapıldığı uygulamada, uyuşturucu madde arama köpeği "Rowdy" da araçlarda arama yaptı.



Uygulamanın ülkenin huzur ve güvenliği için yapıldığını belirten yolculardan Erdoğan Eren, "Devletimizin memurları tarafından yapılan uygulamayı yerinde buluyoruz." dedi.