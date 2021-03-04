Muş'ta muhtarlara yönelik bilgisayar kursu başlatıldı
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Muş'ta muhtarlara yönelik bilgisayar kursu başlatıldı

04.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:00
Muş'ta muhtarlara yönelik bilgisayar kursu başlatıldı

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Muş Muhtarlar Derneği iş birliğiyle kentteki muhtarlara yönelik bilgisayar kursu başlatıldı.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Muş Muhtarlar Derneği iş birliğiyle kentteki muhtarlara yönelik bilgisayar kursu başlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 15'er kişilik gruplar halinde 500 muhtara eğitim verilecek.

Muhtarlara, dilekçe yazma, ikametgah adresi girme, nüfus kayıt örneği ve Muhtarlık Bilgi Sistemi'nin kullanımını konusunda bilgiler aktarılacak.

Kursu ziyaret eden Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, teknoloji çağında yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu önemli bir konu. Cebimizde telefon gezdirmekle teknolojiyi kullanmış, takip etmiş ya da ondan istifade etmiş olmuyoruz. Bilgisayarın her türlü imkanından yararlanmak isteriz. Kursun açılmasında emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze ve Muhtarlar Derneği'ne teşekkür ediyorum."

Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süne ise bilgisayar kursunu muhtarların talebi üzerine açtıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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