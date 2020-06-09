Muş'ta müftü ve imamlar kan bağışında bulundu
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Muş'ta müftü ve imamlar kan bağışında bulundu

TÜRK Kızılay'ı Muş Şubesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kan almaya yaklaşık 3 ay ara vermesinin ardından, normalleşme süreciyle birlikte Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Muş'ta müftü ve imamlar kan bağışında bulundu
09.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:42

TÜRK KızılayMuş Şubesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kan almaya yaklaşık 3 ay ara vermesinin ardından, normalleşme süreciyle birlikte Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediye İş Hanı önüne getirilen Türk Kızılay'ı otobüsüne giden ilçi müftüsü ve imamlar, gönüllülerle birlikte kan bağışında bulundu.

Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kotan, "Kan ihtiyacını karşılamak üzere koronavirüs tedbirlerinin normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte Muş'un Varto ilçesinde kampanya başlattık. Bu kampanyaya gönüllüler, Varto Kızılay şubesi başkanımız Hamza Sezgin Yonat ve ilçe müftüsü Bayram Öztürk ile imamlar yoğun ilgi gösterdi. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ve ramazan ayının gelmesi ile kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kan bağışında kana ihtiyacımız var, onun için de biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Kan aldığımız kişilerin hastalıklarını da taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz" diye konuştuKan toplama TIR'ına imamlarla birlikte giden İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ise "Kızılayın başlatmış olduğu kampanyaya imamlarla birlikte destek olmaya geldik. Rabbim herkesten razı olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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