Muş'ta Mobilya Fabrikasında Yangın

Muş'un Bulanık ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Gıyasettin Tanrıverdi'nin sahibi olduğu, Bulanık-Muş yolu üzerinde mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bulanık ve Yoncalı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Fabrika sahibi Tanrıverdi, yangında fabrikada büyük zararının olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Nail Mamak ise fabrikadan dumanların çıktığını görünce hemen itfaiyeyi aradığını anlatarak, "Fabrikadaki keresteler yandı. İtfaiye kısa sürede gelerek yangını söndürdü." dedi.