Muş'ta mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk
Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.
22.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:16
Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.
Merkez Taşo Mezarlığına gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri üzerinde Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
Vatandaşlardan Hayrettin Sarıyıldız, bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlıkları erken ziyaret ettiklerini söyledi.
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Kaynak: AA