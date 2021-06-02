Muş'ta tarihi olduğu değerlendirilen Meryem Ana ve Artemis figürlü heykel ele geçirildi

Muş'ta eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 heykel ele geçirildi.

Muş'ta eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 10 Mayıs'ta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Meryem ana figürlü heykel ve artemis figürlü heykel ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız